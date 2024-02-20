CHP tiyatrosunda komik ve trajik sahneler

CHP tiyatrosunda KOMİK VE

TRAJİK OLAYLAR ardı ardına yaşanıyor.

Son iki olay bir belgesel olacak, kitabı yazılacak malzemeler içeriyor.

1. CHP'nin devrik genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Ostim'de bulunan Yıldız Oto Sanayi Sitesi'nde kahvaltı yaparken, arkasındaki "Bir daha bu yolları aynı hevesle bir yürürüm ki şok olursunuz' panosuyla Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel tandemine derin mesaj verdi.

2. Gürsel Tekin'e göre, CHP'de Değişimcilerin yeni ismi: ÇÜRÜMÜŞ ADAMLAR.

CHP'nin en tecrübeli isimlerinden Gürsel Tekin, partisinden istifa ederken, zehir zemberek açıklamasında, DEĞİŞİMCİ

Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel'i ÇÜRÜMÜŞ ADAMLAR olarak suçladı.

LÜTFÜ SAVAŞ TRAJEDİSİ

CHP'nin Hatay adayı Lütfü Savaş'ın durumu tam bir trajedi.

Savaş'ı seçim filminde bile devre dışı bıraktıkları yetmiyor gibi, Özgür Özel'in komik açıklamaları sürüyor.

Diyor ki Özel, "Hatay'ı 10 günde bir ölçtürüyoruz.

Aklımıza gelen her seçenek ölçtürülüyor.

Hatay'da yapılan anketlerde başkanımıza alternatif görürsem onu Lütfü Savaş'a gösteririm ve adayı değiştiririm.

Bir alternatif arayışı içindeyiz." Yüz yıllık partiyiz diye övünüyorlar, Hatay'da aday bulamıyorlar.

İZMİR KARABURUN OLAYI

CHP'de bağırıp çağıran adaylığı kapıyor. Önce İzmir'de Çiğli şimdi de Karaburun adayı komik şekilde değişti. CHP'nin Karaburun adayı olarak açıklanan Nurşen Balcı, İzmir aday tanıtım toplantısına saatler kala çizik yedi. Yerine mevcut Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan yeniden aday gösterildi. Balcı'ya, 'Çekilirsen Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcılığı ve İzmir Büyükşehir'de yöneticilik teklif edildi. Balcı reddetti, ama baskılara direnemeyerek geri çekildi.

İZMİR DİKİLİ OLAYI

CHP'lilerin Dikili'de 'Efsane' dedikleri Osman Özgüven, CHP'den istifa etti.

Özgüven, Özgür Özel'ın verdiği sözleri tutmadığını, hayal kırıklığı içinde olduğunu kaydetti.

CHP adına yeşeren umutların boşa çıktığını söyleyen Özgüven, "Türkiye kamuoyuna verdikleri sözleri tutmamışlar, Partimizin karar mekanizmalarını istila edenler, yurttaşlarımızın gönlünü kıran, seçmene saygı duymayan yanlış kararlar vermişler, CHP'deki çürümüşlük ayyuka çıkmıştır" dedi.

İSTANBUL ESENYURT'TA DEMLENME

Meşaleyle geldi ama... CHP Esenyurt adayı kayıp.

'Esenyurt'ta hizmette tam yol ileri' sloganıyla adaylığını açıklayan ve meşalelerle seçim çalışmasına start veren Ali Gökmen'in adaylıktan geri çekilmesi komik gelişmelere yol açtı.

Paylaşım yapmayan ve seçim çalışmalarını iptal eden Gökmen'e kimse ulaşamıyor.

Telefonlara yanıt vermeyen Gökmen, bir süre sonra telefonunu tamamen kapattı.

CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin ise, Ali Gökmen'in adaylıktan çekilmediğini açıkladı.

Şu kaosa bakar mısınız?

CHP'de MYK'dan Esenyurt için Gürsel Tekin ismi çıktı. PM'de özellikle Erdoğan Toprak'a yakın isimler Tekin'in adaylığına karşı çıkarak daha önce ilçe başkanlığı yapmış Ali Gökmen'i oylamaya sundu.

Gecenin ilerleyen saatlerinde 'Esenyurt'ta hizmette tam yol ileri' sloganıyla sosyal medya hesabından adaylığını açıklayan Ali Gökmen'in 'DEM Partisi ile ittifak görüşmelerimiz sürüyor. Onlar başka isimde ısrar ederse geri çekilir misin?' şartlı adaylık teklifini kabul ettiği iddia edildi.

CHP'nin Esenyurt'ta ittifak görüşmeleri yaptığı DEM Eş Başkanı Partili Tuncer Bakırhan'ın, 'Hemşerilerime söz verdim. Karslı bir adayla yola çıkacağız' restiyle karşılaşan CHP yönetimi, Ali Gökmen'i il binasına çağırdı.

Seçim çalışmalarını iptal eden Gökmen, il binasına gitti.

Gökmen'in adaylıktan çekildiği kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Bu sırada telefonunu kapatan Gökmen kayboldu.

Son duruma göre, Hem HDP-DEM Partisi hem de CHP Esenyurt'ta Avukat İsmail Topkaya isminde anlaştıkları konuşuluyor.