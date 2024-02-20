Cumhur İttifakı’nın hedefi 20’de 20

Cumhur İttifakı'nın Denizli'deki yerel seçimler hedefi 20'de 20 olarak belirlendi. AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, "31 Mart yerel seçiminde, Allah'ın izni ve seçmenin desteğiyle Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan ile yola devam edeceğiz. Kalan 19 ilçede milletimizin desteğiyle zafer kazanacak ve 20'de 20 yapacağız" dedi. İl Başkanı Güngör, "Allah'ın yardımı ve izniyle 31 Mart gecesi sandıktan AK Parti çıktığında, Pamukkale ilçesinde olduğu gibi Merkezefendi ilçesinde de halkımız gerçek belediyecilikle tanışacak" dedi.