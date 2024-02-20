Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Gölmarmara Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Gölmarmara Belediye Başkan Adayı Kamil Öz ile MHP İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

'BİZİM ALNIMIZ AK'

Ziyarette konuşan Başkan Cengiz Ergün, Cumhur İttifakının birlikteliği ile iki parti bir bütün olarak çalışmaları sürdüreceklerini ve bu birlikteliğin hem Gölmarmara'da hem de Büyükşehir'de zafere ulaştıracağını söyledi. Başkan Ergün, 6 Eylül Meydanı'nda davullar, zurnalarla coşkuyla karşılandı. 'Gönlü Güzel Başkanımız Gölmarmara'ya Hoşgeldiniz', 'Gölmarmara Güzelse Sebebi Sensin Başkanım' gibi sevgi cümlelerinin yer aldığı pankartlarla karşılanan Başkan Ergün, daha sonra kendisini karşılayan ilçe sakinleriyle selamlaştı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, Gölmarmara'da olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.