‘Hizmet belediyeciliği ile ilçemizi şahlandıracağız’

Cumhur İttifakı AK Parti Çiğli Belediye Başkan Adayı Murat Gökçekaya, başkan seçildiği takdirde, hemşehrilerine 'Gerçek Belediyecilik' nasıl olur, bunu ispat edeceklerini belirterek, "Söz veriyorum, ilçemizi hizmet Belediyeciliği ile şahlandıracağız. Kadınlarımız da bundan gereken payı alacak. Onların hayatını da kolaylaştıracağız" dedi. Gökçekaya, esnaf sanatkar ve mahalle ziyaretlerinde hemşehrileriyle bir araya geldi. Gökçekaya, "Hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Biz gerçek Belediyeciliğe inanıyoruz" dedi.