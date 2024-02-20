Nezir’in CHP rozetli fotoğrafını kullandılar

İzmir'in Buca ilçesinde CHP'den belediye başkan aday adayı olan Suat Nezir aday gösterilmeyince İYİ Parti'ye geçerek Buca Belediye Başkan Adayı oldu. İYİ Parti'nin adayı Nezir'in seçim afişlerinde ise CHP rozetli fotoğrafı kullanıldı. Bu durumun CHP seçmenine mesaj vermek için bilerek mi yoksa yanlışlıkla mı yapıldığı merak konusu oldu. Dört dönem Buca Belediyesi İmar Komisyonu üyeliği ve iki dönem İmar Komisyon başkanlığı gibi görevlerde bulunan Nezir, Buca Belediyesi Başkan Yardımcılığı da yaptı. Nezir ayrıca Buca'da gayrimenkul ve inşaat sektöründe faaliyet yürütüyor.