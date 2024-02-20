Özel, ‘1 Nisan listesi’ yapmış

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, CHP'nin belediye başkan aday listeleri için konuştu. CHP'nin seçim sonrası olağanüstü kurultaya gidebileceğini söyleyen Dağ, "2014'te ve 2019'da başkanların yüzde 90'ı değişti. 1 Nisan'dan sonra CHP kongre sürecine girecek ve 'Kim benim yanımda olacak' şeklinde adaylar değişti. İzmir'i kim cezalandırıyor, kim gerçekten bir şeyler yapmak istiyor görünüyor" dedi.

'ADAYLARIMIZ TİTİZLİKLE SEÇİLDİ'

Özel'in partisinin aday tanıtım toplantısında '30 ilçenin hepsini kazanacağız' iddiası üzerine konuşan Dağ, "Başka çaresi yok. Kendi ekibini motive etmek için bir şeyler söylemek zorunda. Biz sahada çalışıyoruz. Çok kaliteli bir ekibimiz var. Adaylarımız kuyumcu titizliği ile seçildi. Demografiye tamamen uygun" diye konuştu.