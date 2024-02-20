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Haberler Politika Sadi Ballı’dan çevre vurgusu

Sadi Ballı’dan çevre vurgusu

HABER MERKEZİ
Sadi Ballı’dan çevre vurgusu
AK Parti Menteşe Belediye Başkan Adayı Op. Dr. Şadi Ballı, sosyal belediyecilik, çevre, kent market ve çimento fabrikası hakkında açıklamalarda bulundu. Kent Market için "Mevcut belediyenin yeşil alan ve doğayı koruma üzerine söylemleriyle tamamıyla tezat olan bir proje" ifadelerini kullanan Ballı, çimento fabrikası için ise "Bunun müsebbibi mevcut belediye olarak kalacak" dedi. Sosyal belediyecilik vurgusu da yapan Ballı, "Gerçek sosyal belediyecilik anlayışıyla barınması, yemesi, içmesi, istihdam sağlanması ve tüm bunların yanında bir Avrupa kenti Menteşe'nin kazandırılması için elimizden geleni yapacağız" dedi.
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