‘Sorunları çözmek için el ele vereceğiz’

Cumhur İttifakı Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten seçim çalışmaları ziyaretlerine devam ediyor. Kökten, Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Murat Çağlar Ayıkol, MHP Fethiye İlçe Başkanı Abdülkadir Tekin, Cengiz Çay ve AK Parti ve MHP ilçe yöneticileri ile beraber Esenköy, Çamköy, Eldirek, Karaçulha ve İnlice Mahallerinde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Muhammet Kökten, "Şehir merkezine biraz daha uzak olan kısımlarda altyapı, yol, trafik ve imarla ilgili sorunlar öne çıkıyor. Biz bu sorunları çözebileceğimizi vaat edebiliyoruz. Nasip olduğu zaman 1 Nisan itibari ile tüm sorunları çözmek için kendileriyle birlikte el ele kol kola olacağımızın sözünü veriyoruz" dedi.