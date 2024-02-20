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Haberler Politika Vatandaşlardan Savaş’a tam destek

Vatandaşlardan Savaş’a tam destek

KAZIM YÖRÜKCE
Vatandaşlardan Savaş’a tam destek
Aydın Nazilli'de düzenlenen 14. Geleneksel Deve Güreşi'ne katılan Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Savaş, vatandaşlara yağlık dağıttı. Sevgi seli ile karşılanan Savaş ile tokalaşan vatandaşlar yanında olduklarını bildirdi. Savaş ile tokalaşan vatandaşlar "Size güveniyoruz ve tam destek veriyoruz" diyerek değişimden yana olduklarını ifade ettiler. Nazilli'de çok güzel bir atmosfer olduğunu belirten Savaş, Ege Bölgesinin geleneksel Deve Güreşi'ne sahip çıkacaklarını söyledi. Savaş, bu güzel etkinlikte başta belediye başkanı Kürşat Engin Özcan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.
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