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Haberler Politika Bir evden iki aday!

Bir evden iki aday!

HABER MERKEZİ
Bir evden iki aday!

AK Parti, İzmir'in Kiraz ilçesinde mevcut belediye başkanı Saliha Özçınar Kutlu'yu yeniden aday göstermişti. Kutlu'nun eşi Kasım Kutlu da MHP'nin Isparta Sütçüler belediye başkan adayı oldu. AK Parti ve MHP, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere de ittifak kapsamında girecek. TBMM'nin şubat ayı sonunda kapanmasının ardından da partiler 31 Mart'taki yerel seçimler için başlatılan çalışmalara hız verecek. YENİDEN ADAY OLDU

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin Kiraz ilçesinde, MHP'nin de Isparta Sütçüler'de seçimi kazanması halinde, "karı-koca belediye başkanı" olmuş olacak.

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