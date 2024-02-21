Bursalı’dan ‘31 Mart’ mesajı: Vuslat zamanı

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "31 Mart bizim için vuslat zamanı. Buna yürekten inanıyoruz. Hazırız, kararlıyız" dedi. Bursalı, "31 Mart, İzmir'in kabuğunu kıracağı, İzmirliyi çantada keklik görenlerin hüsrana uğrayacağı bir gün olacak. 22 yıldır İzmir'i yalnız bırakmayan AK Parti, 31 Mart'ta 'Eşsiz İzmir' için yerelde iş başına geçecek. İzmir'in evladı Hamza Başkan, vizyon projeleriyle kentin kronikleşen tüm sorunlarına neşter vuracak. 5'i Milliyetçi Hareket Partisi'nden, 30 ilçemizi yönetmeye talip Cumhur İttifakı adaylarımız hemşehrilerimizin daha huzurlu, daha mutlu bir şehirde yaşamaları için hazırlıklarını tamamladı" ifadelerini kullandı.AK Parti'nin Koçarlı Belediye Başkan adayı Nedim Kaplan, seçim çalışmalarına coşkulu bir başlangıç yaptı. Şenköy ve Bağcılar mahallelerinde vatandaşlarla buluşan Kaplan, davul zurna eşliğinde ve meşalelerle karşılandı. n Kaplan, Koçarlı'ya ivme kazandıracak projelerini açıklayarak, yeniden destek istedi. Kaplan "Cumhur İttifakı olarak Koçarlımıza sözümüz olsun; projelerimizin tamamını ve daha fazlasını da bu dönem içerisinde gerçekleştirdik. Alnımızın AK'ıyla AK Belediyecilik farkıyla 32 başlıkta yepyeni projelerle huzurunuza geldik" dedi.