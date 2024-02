‘Kaçak tesislerle mücadele edeceğiz’

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmalarına Bodrum'da devam ediyor. Ayaydın, "Her gittiğim yerde halkı denizle buluşturacağımı söylüyorum. Bu vaadim aslında çok şey anlatıyor. Biz gelince bütüncül imar planları çıkarılacak, her şey şeffaf ve hesap verilebilir olacak" dedi. Ayaydın, yasal olmayan hiçbir tesise izin vermeyeceklerini, ilçe belediyelerinin seyrettiği ve göz yumduğu her türlü kaçak tesisle mücadele edeceklerini söyledi.

KIYI İŞGALCİLERİ

Rant kapısı olarak görülen başta Bodrum olmak üzere, Marmaris, Datça ve Fethiye gibi ilçelerde kıyıları işgal eden tesislere kesinlikle izin verilmeyeceğini belirten Ayaydın, "Bu konuda son derece netim. Hep söylediğim gibi kıyılar hepimizin ve bu gerçeği kimse değiştiremez. Her gittiğim yerde halkı denizle buluşturacağımı söylüyorum. Bu vaadim aslında çok şey anlatıyor. Biz gelince bütüncül imar planları çıkarılacak, her şey şeffaf ve hesap verilebilir olacak" diye konuştu. Rakiplerinin vatandaşı, "Gelecekler, ormanlarımızı kıyılarımızı yağmalayacaklar" diye korkutmaya çalıştıklarını ifade eden Ayaydın, "Lafa geldi mi mangalda kül bırakmayanların icraatları ile tam tersi bir tavır içinde olduklarını, bu kıyıları kaçağa göz yumarak cehenneme çevirdiklerini sağır sultan bile biliyor, duyuyor, görüyor. Hal böyleyken bizim gelerek bu işleri organize edeceğimizi söylemeleri en trajikomik kısmı" dedi.