  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika Savaş’tan Aydın’a 10 bin konut müjdesi

Savaş’tan Aydın’a 10 bin konut müjdesi

İHSAN KARATAŞ
Savaş’tan Aydın’a 10 bin konut müjdesi
Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Savaş, büyükşehir belediyesi olarak 17 ilçede ilk etapta 10 bin sosyal konut yapacağının müjdesini verdi. Savaş, projelerine bir yenisini daha ekledi. Vatandaş odaklı projeleriyle Aydınlıların takdirini toplayan Savaş, 17 ilçede yapmayı planladığı sosyal konut projesini açıkladı. Büyükşehir belediyesi olarak 10 bin sosyal konut inşa edeceğinin sözünü veren Savaş, "Aydınımızın 17 ilçesinde Büyükşehir Belediyemiz tarafından 1. etapta inşa edeceğimiz 10.000 sosyal konutu siz değerli hemşerilerimize sunuyoruz. Farklı tiplerde tasarlanmış, depreme dayanıklı sosyal konut projemiz için Nisan ayından itibaren tüm ilçelerimizde talep toplamaya başlayacağız. Projemiz sayesinde ev sahibi olmayan vatandaşlarımız uygun ödeme koşullarıyla konut sahibi olacak. Hazırlıklarımızı tamamladık, sizin için çalışıyoruz. Biz hazırız, Aydın hazır" dedi.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA