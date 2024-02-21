Savaş’tan Aydın’a 10 bin konut müjdesi

Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Savaş, büyükşehir belediyesi olarak 17 ilçede ilk etapta 10 bin sosyal konut yapacağının müjdesini verdi. Savaş, projelerine bir yenisini daha ekledi. Vatandaş odaklı projeleriyle Aydınlıların takdirini toplayan Savaş, 17 ilçede yapmayı planladığı sosyal konut projesini açıkladı. Büyükşehir belediyesi olarak 10 bin sosyal konut inşa edeceğinin sözünü veren Savaş, "Aydınımızın 17 ilçesinde Büyükşehir Belediyemiz tarafından 1. etapta inşa edeceğimiz 10.000 sosyal konutu siz değerli hemşerilerimize sunuyoruz. Farklı tiplerde tasarlanmış, depreme dayanıklı sosyal konut projemiz için Nisan ayından itibaren tüm ilçelerimizde talep toplamaya başlayacağız. Projemiz sayesinde ev sahibi olmayan vatandaşlarımız uygun ödeme koşullarıyla konut sahibi olacak. Hazırlıklarımızı tamamladık, sizin için çalışıyoruz. Biz hazırız, Aydın hazır" dedi.