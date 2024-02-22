CHP’de liste krizi bitmiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da CHP'li Saruhanlı Belediyesi'nde büyük şok yaşandı. 31 Mart seçimleri için yeniden aday gösterilen CHP'li Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, elektrik kesintisi iddiasıyla listesini zamanında teslim edemedi. CHP tarafından yapılan itiraz ise reddedildi. Şimdi, İl Seçim Kurulu'na, buradan da karar olumsuz karar çıkarsa Yüksek Seçim Kurulu'na başvurulacak.

ÖZEL'İN MEMLEKETİ

Aynı durumda ikinci bir kriz de Balıkesir'in İvrindi ilçesinde yaşandı. İvrindi Belediye Başkan adayı Ali Kundakçı, listenin teslim edilmemesi nedeniyle tepki gösterirken, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, "Her ilçe başkanına yetki vermiştik. Müracaatı yapmayıp, partiden istifa etmiş. İvrindi'de aday gösterememiş oluyoruz" dedi. Köybaşı, "İlçe başkanının yaptığı şık değil. Her partide böyle şeyler yaşanıyor. İlçe yönetiminin tamamını görevden alıp atama yapacağız" dedi.