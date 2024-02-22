  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika CHP’de liste krizi bitmiyor

CHP’de liste krizi bitmiyor

CÜNEYT HASÇELİK SUAT SALGIN
CHP’de liste krizi bitmiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da CHP'li Saruhanlı Belediyesi'nde büyük şok yaşandı. 31 Mart seçimleri için yeniden aday gösterilen CHP'li Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, elektrik kesintisi iddiasıyla listesini zamanında teslim edemedi. CHP tarafından yapılan itiraz ise reddedildi. Şimdi, İl Seçim Kurulu'na, buradan da karar olumsuz karar çıkarsa Yüksek Seçim Kurulu'na başvurulacak.

ÖZEL'İN MEMLEKETİ

Aynı durumda ikinci bir kriz de Balıkesir'in İvrindi ilçesinde yaşandı. İvrindi Belediye Başkan adayı Ali Kundakçı, listenin teslim edilmemesi nedeniyle tepki gösterirken, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, "Her ilçe başkanına yetki vermiştik. Müracaatı yapmayıp, partiden istifa etmiş. İvrindi'de aday gösterememiş oluyoruz" dedi. Köybaşı, "İlçe başkanının yaptığı şık değil. Her partide böyle şeyler yaşanıyor. İlçe yönetiminin tamamını görevden alıp atama yapacağız" dedi.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA