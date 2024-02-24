Ayaydın: Menteşe’ye Sandras’tan su getireceğiz

AK Parti Menteşe İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi, Şeyh Mahalllesi Koca Mustaefendi Çıkmazında düzenlenen törenle açıldı. Adeta miting havasında geçen açılış törenine vatandaşlar ve partililer büyük ilgi gösterdi. Törende konuşan Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, "Menteşe'de ne yazık ki su yok. Ben hazırladığım projelerle gelir gelmez ilk işim Muğla'ya su getirmek. Menteşe'ye Sandras'tan su getireceğiz" dedi. aydın Ayaydın, "Onlar Atatürk ve Cumhuriyetin arkasına sığınıyorlar. Emin olun ben de Şadi kardeşim de onlardan çok daha Atatürkçüyüz onlardan çok daha Cumhuriyetçiyiz" derken, Menteşe Belediye Başkan Adayı Şadi Ballı da "İnşallah 1 Nisan sabahı Hizmet için Değişim diyerek Menteşe için kollarımızı sıvayacağız" ifadelerini kullandı.