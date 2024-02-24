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Haberler Politika KAAN küresel pazarları kasıp kavuracak

KAAN küresel pazarları kasıp kavuracak

HABER MERKEZİ
KAAN küresel pazarları kasıp kavuracak
HONG Kong merkezli medya kuruluşu Asia Times, KAAN'ı manşete taşıdı. Haberde, "Türkiye'nin yerli savaş uçağı küresel pazarda fırtınalar estirmeye hazır. KAAN, F-35'in müşterilerine göz koydu" denildi. Dünya medyası, KAAN'ı yakından takip etmeye devam ediyor. Son olarak Hong Kong merkezli medya kuruluşu Asia Times, KAAN ile ilgili bir haber kaleme aldı. Haberde, "KAAN, Türkiye'nin askeri havacılık sektörünün amiral gemisi olacak; ülkede yerli jet motorları üretme projesi üzerinde çalışılıyor ve tasarımı yapay zeka destekli yeteneklerle dolu altıncı nesil bir savaş uçağı için düşünülüyor" ifadesine yer verildi. Ayrıca, "Türkiye'nin KAAN'ı uluslararası savaş uçağı pazarına sokmayı hedeflemesi muhtemel. Uzun süredir stratejik ortak olan Azerbaycan'ın yanı sıra BAE, Endonezya ve Pakistan da potansiyel müşteriler olarak gösteriliyor" denildi.
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