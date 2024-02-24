MİT 2023 Faaliyet Raporu’nu yayımladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Teşkilatın 2023 yılında devletin ali menfaatleri çerçevesinde oyun değiştirici birçok hamleye katkıda bulunduğunu belirtti. Kalın; MİT'in Suriye, Ukrayna, Libya, Yukarı Karabağ gibi sahalarda operasyonel çalışmalar yürüttüğünü ve başarılı görevler icra ettiğini de ifade etti. Kalın, teşkilatın Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına, bağımsızlığına, bütünlüğüne, güvenliğine, anayasal düzenine ve milli gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karşı içten ve dıştan yöneltilen mevcut ve muhtemel tehditlerin bertaraf edilmesine yönelik görev ve faaliyetlerini kararlılıkla yerine getirmeyi sürdürdüğünü vurguladı.