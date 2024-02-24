MİT ve Emniyet’ten teröre büyük darbe

Hain terör örgütleri MİT ve Emniyet darbeleriyle gün geçtikçe kan kaybediyor. Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Murat Kızıl, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı. PKK/KCK'nın sözde sorumlularından "Mazlum Mardin" kod adlı Murat Kızıl, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) ortak operasyonuyla Avrupa'ya kaçmaya çalışırken yakalandı. Türkiye'ye getirilen terörist Kızıl'ın 2015 yılında terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katıldığı belirtildi.

KARARLILIKLA MÜCADELE

ÖTE yandan MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ansızın vurmaya devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'miz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terörtle mücadelemiz kararlı şekilde sürecek" denildi.

İZMİR'DE FETÖ OPERASYONU

İzmir'de ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 23 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma yürütüldü. 8'i örgütün sivil kanadında, 15'i ise 'emniyet mahrem yapılanması' içerisinde yer alan ve ihraç edilmiş toplam 23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin tamamı bu sabah polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

'MAHREM HİZMETLER' YAPILANMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturmada, 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.