  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika ‘Projelerimiz şehrimizde yüzleri güldürecek’

‘Projelerimiz şehrimizde yüzleri güldürecek’

MURAT ŞENBAKLAVACI
‘Projelerimiz şehrimizde yüzleri güldürecek’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili Belediye Başkan adaylarına destek olmak için gittiği Afyonkarahisar'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Başkan Erdoğan'ın Afyonkarahisar mitingine katılan binlerce vatandaşa teşekkür eden AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Menteş, "Belediye başkan adayımız Hüseyin Ceylan Uluçay ile birlikte tam 109 proje hazırladık. 1 Nisan'dan sonra da kollarımızı sıvayarak çalışmalarına başlayacağız" dedi.

'GÜZEL HAYALLERİMİZ VAR'

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Menteş, "Her bir karış toprağı şehit kanları ile sulanmış bu kadim şehrimiz için belediye başkan adayımız Hüseyin Ceylan Uluçay ile birlikte tam 109 proje hazırladık. Allah nasip ederse 1 Nisan'dan sonra da kollarımızı sıvayarak çalışmalarına başlayacağız. 109 projemizle mutlu şehrimizde yüzleri güldürecek, gönüllere taht kuracak ve insanımızı mutlu edecek hayallerimiz var. Bizler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bize emaneti olan Afyonkarahisarımız'ı Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir şehir hâline getirmek için geliyoruz." dedi.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA