‘Projelerimiz şehrimizde yüzleri güldürecek’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili Belediye Başkan adaylarına destek olmak için gittiği Afyonkarahisar'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Başkan Erdoğan'ın Afyonkarahisar mitingine katılan binlerce vatandaşa teşekkür eden AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Menteş, "Belediye başkan adayımız Hüseyin Ceylan Uluçay ile birlikte tam 109 proje hazırladık. 1 Nisan'dan sonra da kollarımızı sıvayarak çalışmalarına başlayacağız" dedi.

'GÜZEL HAYALLERİMİZ VAR'

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Menteş, "Her bir karış toprağı şehit kanları ile sulanmış bu kadim şehrimiz için belediye başkan adayımız Hüseyin Ceylan Uluçay ile birlikte tam 109 proje hazırladık. Allah nasip ederse 1 Nisan'dan sonra da kollarımızı sıvayarak çalışmalarına başlayacağız. 109 projemizle mutlu şehrimizde yüzleri güldürecek, gönüllere taht kuracak ve insanımızı mutlu edecek hayallerimiz var. Bizler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bize emaneti olan Afyonkarahisarımız'ı Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir şehir hâline getirmek için geliyoruz." dedi.