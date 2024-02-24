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Haberler Politika Savaş’tan 5 ilçede barınak sözü

Savaş’tan 5 ilçede barınak sözü

İHSAN KARATAŞ
Savaş’tan 5 ilçede barınak sözü

Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, 5 ilçede can dostlar için modern barınak inşa edeceği vaadinde bulundu.

ŞEFKATLİ ELLER

Seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Savaş, seçmenlerle buluşmaya devam ederken vaatlerini de tek tek açıklıyor. Savaş, sokak hayvanlarını da unutmadı. Her canlının yaşam hakkının kutsal olduğunu belirterek can dostlar için 5 ilçede barınak ve yaşam alanı inşa edeceğini dile getiren Savaş, "Büyükşehir Belediyesi olarak ilk etapta 5 ilçemizde can dostlarımız için modern, hijyenik, sağlık koşullarının sağlandığı, 7/24 izlenebilir barınak ve yaşam alanları inşa ediyoruz" dedi. Savaş, "Kentleşmenin artmasıyla doğal ortamlarından uzaklaşan can dostlarımız sevgi ve şefkatli ellerde hayatlarına devam edecekler. Bu nedenle sokak hayvanlarının yaşam şartlarının iyileşmesini sağlamak için ivedilikle çalışmalarımızı başlatacağız" dedi.

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