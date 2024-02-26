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Haberler Politika AK Partili Milletvekili İnci kazada yaralandı

AK Partili Milletvekili İnci kazada yaralandı

HABER MERKEZİ
AK Partili Milletvekili İnci kazada yaralandı
AK Parti Milletvekili Ali İnci'nin kullandığı otomobil ile hafif ticari araç Sakarya'da kafa kafaya çarpıştı. Kazada Ali İnci ile birlikte 5 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Akyazı ilçesi Ormanköy ışıkları mevkiinde meydana gelen kazada milletvekili İnci ile diğer aracın sürücüsü Hüseyin B. ve yanındaki 2'si çocuk, 1'i kadın 3 kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
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