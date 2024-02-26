“Birkaç yıla Körfez’de balıkları göreceğiz”

AK Parti ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Karşıyaka seçim koordinasyon merkezinin açılışında yaptığı konuşmada Karşıyaka'daki deniz kirliliğinin kendisini üzdüğünü belirtip, "Belki birileri gibi 'Körfez'de şu kadar sürede yüzeceğiz' deyip Güzelbahçe'de denize girecek değilim. Ama ben birkaç yıl içinde Körfez'de balıkları göreceğimiz, turkuaz bir Körfez göreceğimiz İzmir'i vaat ediyorum" dedi.

50 BİN SOSYAL KONUT

Dağ şöyle konuştu: "25 yıldır şehrimizde ne yazık ki sosyal konut üretilmedi. Alt gelirli kardeşlerimize ve orta gelirli kardeşlerimize 50 bin tane sosyal konut üreteceğiz. Müteahhitlerle vatandaşlarımızı baş başa bırakmayacağız. İzmir Konut A.Ş'yi kuracağız ve 50 bin tane konutu maliyetine İzmir hemşehrilerimize vereceğiz. 5 yıl İzmir'de oturma mecburiyeti koyacağız." Yoğun bir program yürüten Dağ, Karabağlar Belediye Başkan adayı Sadık Tunç ile Uzundere Cem Evi'ni de ziyaret etti ve Hızır Lokması etkinliğine katıldı.

COŞKUYLA KARŞILANDI, VATANDAŞLA KUCAKLAŞTI

Yerel seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dağ, beraberinde Tarım ve Orman eski Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ve Cumhur İttifakı Menemen Belediye Başkan adayı Aydın Pehlivan ile deve güreşlerini izledi.

FOTOĞRAF ÇEKİLDİLER

Etkinlik alanında büyük bir coşkuyla karşılanan Dağ, çocuk ve vatandaşlara bazı hediyeler vererek, onlarla fotoğraf çektirdi. Dağ, kendisini karşılayan küçük yaştaki zeybekle, karşılıklı zeybek oynadı. Dağ'ın bu konuda iyi olduğunu gören vatandaşlar, Dağ'ı takdir etti. Deve güreşlerinin yapılacağı sahaya girerek halkı selamlayan Dağ, burada vatandaşlarla kucaklaştı, sohbet etti. Dağ, halk oyunlarını ve deve güreşlerini dikkatle izledi. Etkinlik alanından ayrıldığı sırada hemşehrilerinin özçekim ricasını da kırmayan Dağ, onlarla fotoğraf çektirdi.