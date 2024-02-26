AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP'nin Büyükşehir Adayı Cemil Tugay'ın "Seçim yapmayalım mı yani. O zaman belediyeleri kaldırın. Doğrudan atama yapın ve geçin" açıklamalarına yanıt verdi. Saygılı, "Israrla onların bu saldırgan dilini konuşmayacağız. Israrla sadece ve sadece İzmir'e hizmet arzumuzu, heyecanımızı, projelerimizi anlatacağız. Biz inanıyoruz... İzmir artık bu oyuna gelmeyecek" yanıtını verdi. Tugay'ın "Diyorlar ki 'belediyecilik hizmetini daha iyi almak istiyorsanız, hükümet ile uyumlu adayı belediye başkanı seçin'. O zaman belediyeleri kaldırın. Doğrudan atama yapın ve geçin" şeklindeki sözlerine sosyal medyadan yanıt veren AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, şu ifadeleri kullandı:

BOŞ VE KIŞKIRTICI SÖZLER

"CHP baktı ki; İzmir artık gerçek hizmet bekliyor; aldı yine aynı sazı eline; başladı aynı nakaratı söylemeye! İzmirliler, hizmet ve eser siyasetine özlemlerini dile getirdikçe; CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay da paniğe kapılıp her zaman yaptıklarını ve en kolayını; merkezi idareye saldırmayı, Cumhur İttifakı Adayımız Hamza Dağ'ı kabul edilemez bir dille eleştirmeyi seçiyor! Yani; yine değerler siyaseti, yine, kutuplaştıran saldırgan bir dil, yine, aynı boş ve kışkırtıcı sözler... Hizmet yolculuğu; niyet ve kararlılık ister; ciddiyetli bir hazırlık, planlama ister, vizyon ister. Bunları bir araya getiremeyenlerin kapıldığı panik; artık hiçbir işe yaramayacak. Ne yaparlarsa yapsınlar; ne söylerlerse söylesinler... Israrla onların bu saldırgan dilini konuşmayacağız. Israrla hizmet yarışı zemininin dışına çıkıp yumruk sallayanlarla bir olmayacağız."