  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika MHP’li Demirkan: Kazanan Tire olacak

MHP’li Demirkan: Kazanan Tire olacak

NADİR UYSAL
MHP’li Demirkan: Kazanan Tire olacak
CUMHUR İttifakı Tire Belediye Başkan Adayı MHP'li Arif Demirkan, "31 Mart'ta kazanan Tire olacak" dedi. Yerel seçim takvimi sürecinde gerek kırsalda gerekse Tire merkezde mahalle mahalle, kapı kapı, köy köy dolaşıp vatandaşla bir araya geldiklerini ifade eden Demirkan, "Halkımız hizmete susamış. Gittiğimiz her yerde bunu görebiliyoruz. Cumhur İttifakı olarak Tire'de tam bir uyum içinde çalışıyoruz. Halkımızın isteklerini not ediyoruz. Müjdeyi şimdiden veriyorum. 1 Nisan sabahı Tire çok farklı bir güne uyanacak. İktidar meşalesini yaktık. Tiremize hizmet aşkıyla yanıp, tutuşuyoruz" dedi.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA