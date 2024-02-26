MHP’li Demirkan: Kazanan Tire olacak

CUMHUR İttifakı Tire Belediye Başkan Adayı MHP'li Arif Demirkan, "31 Mart'ta kazanan Tire olacak" dedi. Yerel seçim takvimi sürecinde gerek kırsalda gerekse Tire merkezde mahalle mahalle, kapı kapı, köy köy dolaşıp vatandaşla bir araya geldiklerini ifade eden Demirkan, "Halkımız hizmete susamış. Gittiğimiz her yerde bunu görebiliyoruz. Cumhur İttifakı olarak Tire'de tam bir uyum içinde çalışıyoruz. Halkımızın isteklerini not ediyoruz. Müjdeyi şimdiden veriyorum. 1 Nisan sabahı Tire çok farklı bir güne uyanacak. İktidar meşalesini yaktık. Tiremize hizmet aşkıyla yanıp, tutuşuyoruz" dedi.