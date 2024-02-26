‘Rakiplerimiz proje değil dedikodu üretiyor’

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Bodrumlu gazetecilerle sohbet toplantısında bir araya geldi. Projelerini anlatan Ayaydın, 'Rakipleriniz AK Parti gelirse içkili mekanlar kapanır, konserler iptal edilir, hatta kadınlar denize bile giremez' diyerek oy istiyor. Buna bir cevabınız olacak mı?' şeklindeki soru üzerine şunları söyledi: "Böyle bir şeyin olması mümkün mü? Proje üreterek karşıma çıkamayanlar, üstelik belediyecilik sınavından geçemeyip kalanlar, halkımı, esnafımı, gencimi böyle dedikodularla korkutmaya, oyuna ipotek koymaya çalışıyor. İsteyen istediği gibi yaşayacak."

KADINLARA DESTEK

Ayaydın, kıyıların korunacağını, kimseye rant yaratacak düzenleme yapılmayacağının da altını çizdi. Kadın haklarıyla alakalı bir soru üzerine Ayaydın şöyle konuştu: "Büyükşehir belediyesinde tam zamanlı 2 avukat sadece kadınlarımızın sorunları ile ilgilenecek. Ayrıca sığınma evlerimiz olacak."