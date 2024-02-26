Terörle etkin ve kararlı mücadele

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız sürüyor. Milli Savunma bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

FETÖ'YE DARBE

Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonların hız kesmeden devam edeceği vurgulandı. Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. İzmir'de de FETÖ/ PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, gizli tanık olan garsondan dijital bilgiler de ele geçirildi.