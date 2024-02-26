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Haberler Politika Terörle etkin ve kararlı mücadele

Terörle etkin ve kararlı mücadele

HABER MERKEZİ
Terörle etkin ve kararlı mücadele

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız sürüyor. Milli Savunma bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

FETÖ'YE DARBE

Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonların hız kesmeden devam edeceği vurgulandı. Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. İzmir'de de FETÖ/ PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, gizli tanık olan garsondan dijital bilgiler de ele geçirildi.

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