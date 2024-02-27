Gökçekaya: Biz demokrasiye aşığız

CUMHUR İttifakı'nın AK Partili Çiğli Belediye Başkan Adayı Murat Gökçekaya, siyasi hoşgörüye her zaman önem verdiklerini ifade ederek, "Demokrasi dediğimiz şey tarafların birbirine tahammülüdür. Biz demokrasiye aşığız" dedi. Çiğli Belediye Başkan Adayı Murat Gökçekaya, Atatürk Mahalle Muhtarı Veli Aba'nın kahvaltılı etkinliğine katıldı.

GURUR MESELESİ

Etkinlikte, CHP Çiğli Belediye Başkan Adayı Onur Emrah Yıldız ve DEVA Partisi Çiğli Belediye Başkan Adayı Yakup Ateş de yer aldı. Kahvaltı sırasında CHP ve DEVA Partili rakipleriyle poz veren Başkan Adayı Murat Gökçekaya, kendilerine başarılar dilerken şunları söyledi: "İlk kez üç aday olarak bir ortamı paylaştık. Bu tablo Çiğlimiz için bir gurur meselesidir. Demokrasi dediğimiz şey tarafların birbirine tahammülüdür. Biz demokrasiye aşığız. Hepimiz demokrasi ve cumhuriyeti çok seven Çiğlimizin daha ileriye gitmesini refah seviyesinin artmasını arzuluyoruz."