4 mevsim turizme 4’lü formül

CUMHUR İttifakı Çeşme Belediye Başkan Adayı Esat Tanık, saha çalışmalarını sürdürüyor. Çeşme'de turizmi 4 mevsime yayacaklarını söyleyen Tanık, "Çeşme Festivali, spor karşılaşmaları ve kongrelerinin yanı sıra; geriatri turizmiyle canlı bir Çeşme'yi hayata geçireceğiz" diye konuştu.

KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ

Tanık, 4 mevsim formülünün 4 ana başlıkta ilçeyi geliştirmek ve tanıtmaktan geçtiğine dikkat çekti. Söz konusu 4 başlığın spor turizmi, kültür-sanat turizmi, sağlık turizmi ve geriatri (ileri yaş) turizminden oluştuğunu belirten Tanık, bu turizm çeşitleri için gerekli üst ve alt yapı çalışmalarına da hemen başlayacaklarını aktardı. Esat Tanık, "Sağlık turizmi için gerek valiliğimiz gerekse bakanlıklar düzeyinde termal turizmi canlandırmaya yönelik teşvikler ve fonların ilçemiz adına kullanılması için görüşmeler yapacağız. Sağlık turizminin yanında kış aylarında kongre turizmini de hayata geçireceğiz" dedi.