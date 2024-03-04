Aliağa’da bir açılış bir müjde

Aliağa Belediyesi'nin engelli bireylerin sosyal, psikolojik ve fiziksel kabiliyetlerini artırabilmelerine yardımcı olmak amacıyla projelendirdiği Alia Park içerisindeki 'Özel Aliağa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin resmi açılışı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in teşrifleriyle gerçekleştirildi.

'ÖRNEK PROJELER'

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Yeni Mahalle'de 12 derslikten oluşan yeni bir özel eğitim okulu için de ihale sürecinin başladığı müjdesini verdi. Programa katılan AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Aliağa'ya böylesine özel bir eğitim kurumu kazandırdığı için Serkan Acar'a çok teşekkür ediyorum" dedi. Aliağa Belediye Başkanı Acar'ın yaklaşık 4 yıl önce Milli Eğitim Bakanlığı'na sunduğu rehabilitasyon merkezi projesinin açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de, "Müsteşarlık dönemimde Serkan başkan bize böyle özel bir projeyle geldi ve bizler de bakanlık olarak desteğimizi verdik. Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımız bizim için her zaman çok önemli" dedi.