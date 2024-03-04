Antalya’da Gazze için Türk diplomasisi etkisi

3. Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanışında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de ateşkes için görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Fidan, "3 günde gerçekleştirilen oturumlarda farklı kıtalardan çeşitli seviyedeki katılımcılarla farklı düşünceleri dile getirilmesini sağladık. Gazze Temas Grubu üyesi olarak grup üyesi Filistin ve Mısır Dışişleri Bakanı arkadaşlarımla Gazze konusunda bir panele ev sahipliği yaptım. Bu üst düzey katılım Türk diplomasisinin etkisini göstermektedir" dedi.

'BİRLİKTE HAREKET EDİLMELİ'

Diplomasinin her alanda artırılmasını istediklerini söyleyen Fidan, "Bazı uluslararası aktörlerin çifte standardı ve uluslararası hukuku hiçe sayan yaklaşımları forum esnasında adeta ifşa edildi. Bu husus özellikle Filistin halkına dair şiddetin son verilmesine yönelik diplomatik girişimleri ele aldığımız toplantıda ele alındı. Bu tablonun küresel adaletsiz ve eşitsizliklerin bir yansıması olduğunu ifade ettik. Bunlar yeterli değil; birlikte hareket etmek gerekiyor" diye konuştu.