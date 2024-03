‘Ayrım yapmadık herkesi kucakladık’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 31 Mart yerel seçimler kapsamında, Muğla Menteşe Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

'FAHRİ MUĞLALIYIM'

Erdoğan yaptığı konuşmada, "Muğla ile birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı renkleri ile boyamaya var mısınız? 31 Mart'ta milli irade bayramını ilan edeceğiz. İkinci asra yakışır yeni kalkınma hamlesinin startını sizlerle sandıkta vereceğiz" dedi. Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Muğla'ya yapılan her hizmette damgamız var. Kendimi fahri Muğlalı olarak da görüyorum. Bu vesileyle geçtiğimiz mayıs ayındaki seçimlerde yüzde 34,5 oy oranı için tüm Muğlalılara teşekkür ediyorum. Biz bu ülkeyi 81 ilin tamamıyla kucakladık. Biz bugüne kadar sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Alt yapı eksikleri gidermek için çalıştık, ülkemizi 21 yılda 3 kat büyüttük. Hiç kimseyi hiçbir zaman ötekileştirmedik. Her kesimden vatandaşımızın tamamını kucakladık, tamamına hizmet ettik. Kürt kardeşlerimizin hakkını da biz savunduk. Anadolu'nun her karışına da yatırımları biz götürdük. Biz bu ülkeyi 81 ilin tamamıyla kucakladık. Türkiye'yi önce 2023 hedefleriyle sonra da Türkiye Yüzyılı hedefleriyle biz buluşturduk."

'DÜNYANIN GÖZBEBEĞİ'

Muğla'nın yıllar içindeki değişimini de anlatan Başkan Erdoğan, "Muğla dünyanın gözbebeği bir şehre dönüşüyor. Yine de hak ettiği yerde değil. Muğla Büyükşehir Belediyesi, yargı yoluyla çok sayıda projeyi engelledi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Aydın hocamızı aday gösterdik. Sadece bu tercih bile hak ettiği eserlere kavuşturma konusundaki açık ifadedir" dedi.

'GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIK'

Türkiye'nin 21 yıldır eser ve hizmet siyasetiyle yönetildiğini de sözlerine ekleyen Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Muğlamıza verdiğimiz sözü tutmak için de gece gündüz çalıştık. İktidara geldiğimiz günden bu yana 122 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. 11 bin 157 kişi kapasiteli yurt binaları açtık. Muğla - Bodrum ve Fethiye'ye yeni spor tesisleri kazandırmak için çalışıyoruz. İhtiyaç sahiplerine de 4 milyar liralık kaynakla destek olduk."

BAŞKAN ERDOĞAN İZMİR'E GELİYOR

AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri öncesi miting yapmak amacıyla İzmir'e geliyor. 10 Mart Pazar günü Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenecek olan miting 13.00'da başlayacak. Başkan Erdoğan'ın İzmir'e geleceğini sosyal medyadan duyuran AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı vatandaşları mitinge davet ederek, "Tüm hemşehrilerimizi Gündoğdu Meydanı'ndaki İzmir mitingimize davet ediyoruz. Meydanlara sığmayan sevgimizle, hasretle ve özlemle Milletin Adamı, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

MİLLETİMİZİN HUZURUNA KİMSE KAST EDEMEZ'

Terörle ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Muğla yüzlerce evladını şehit olarak toprağa verdi. Teröristleri mağaralara gömdük Milletimizin huzuruna kimse kast edemez" dedi.