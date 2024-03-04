CHP’nin 3 başı 1 Nisan hazırlığını tamamladı

EVET anarşizme yönelen bir Özgür Özel var karşımızda.

Perşembe akşamı çıktığı TV proğramında çoşan, kendini gençlik lideri sanarak, yeni TAKSİM GEZİ tezgahlarını çalıştıracağını ima eden Özgür Özel'e dikkat.

Ekrem İmamoğlu'nun ağırlığı altında ezilen, gerçek Genel Başkan olamadığını gören Özgür Özel, sokakları harekete geçirerek, çakma gençlik liderliğine soyunmuş görünüyor.

Seçim sandıklarından umduğunu bulamayacağını hesaplayan Özgür Özel, sokak hareketlerinden liderlik çıkaracağını sanıyor. Atatürk'ün kurduğu CHP'nin başına Ekrem İmamoğlu sayesinde gelen Özgür Özel, kendine yeni kariyer planlaması yaparak, sokaklardan parlamayı, güya kitleleri hareketlendirerek, iktidar yolunu açacağını hesaplamış görünüyor.

TV'ye çıkan Özgür Özel, HDPDEM parti ile kurduğu ilişkiyi, kendi uzlaşmalarını gizlemek için ter döküyor, Meral Akşener'in seçmenlerinin oylarını almak için sahte sempati gösteriyor, ardından coşuyor. "Seçimden sonra görecekler, burunlarından fitil fitil getireceğim. Biz bu milleti sokağa dökeceğiz kardeşim. Sokağa çıkacağız" diyerek kendinden geçiyor. Özgür Özel'in şu laflarına bakar mısınız?

"Diyor ki birileri kışkırtıyor. Kışkırtabilsem, sokağa dökebilsem, haklarını aramak için yürüseler, işçiler yürüseler. 500 bin tane" diyor Özgür Özel. (İnsana tane denmez) "Taksim'e gitse de TAKSİM'İ ZAPT ETSE.

Sokağa davet derler buna.

Hak aramak, hak. Bir kere demokrasi tepki ve protesto rejimidir, bununla tanışacaklar, bunu görecekler. Böyle bir şey yok.

HAK ARANACAK. kışkırtmak diyorlar.

Benim işim bu kardeşim.

Susuyorsanız, bir şey demiyorsa onu kışkırtmak benim vatan görevim, vatan. Hakkını arattırmak, onun hakkını söylettirmek benim görevim. Söylüyorum, kimseden korkmadan. Şu seçimler gelecek, geçecek. Bunların iktidarını yerelden dengeleyeceğiz. Ondan sonra nasıl muhalefet yapılıyormuş görsünler. Burunlarından fitil fitil getireceğim.

ÖZGÜR ÖZEL TAKSIM GEZİ KALKIŞMASINDA KALMIŞ

Hesabını soracağız. DİRENECEĞİZ.

Onlara 49 yaşında sol bir lider, sosyal demokrat bir lider nasıl olur göstereceğiz. MİLLETİ SOKAĞA DÖKECEĞİZ. Gücü bize versinler, bakın ne yapıyorum onlara. Sokak haktır. Tepki ve protesto haktır. Teslim olduğunuz gün siz kaybediyorsunuz.

Kabul etmiyorum, kabul etmeyeceğim.

Çarpık düzenden, sömürü düzeninden, hakkını teker teker alana kadar, burunlarından

fitil fitil sökene kadar mücadele edeceğim. Benim işim bu." Amerikan İstihbarat Örgütü'nün göz diktiği ülkelerde iktidarı değiştirmek için yıllardır uyguladığı KİRLİ BİR PROJE var. İsmi: KONTROLLÜ KAOS.

Sandıklardan umduğunu çıkaramayan küresel güçlerin istihbarat servisleri Kontrollü kaos ile iktidarı devirmeyi pek severler.

Türkiyemizde, milletin sevdiği Adnan Menderes'i 27 Mayıs'la, Türkiye'yi NATO prangası takmak için 12 Eylül'ü, 28 Nisan 1997 darbesini, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek için 15 Temmuz FETÖ aparatını Derin Amerika ve Avrupa kullandı.

Sokak hareketleri ile seçimle gelen hükümetleri İran'da, Irak'ta, Mısır'da, Doğu Avrupa ülkelerinde, Güney Amerika ülkelerinde Derin Amerika-CIAPentagon uygulamıştır.

Ekrem İmamoğlu sayesinde genel başkan koltuğuna oturtulan Özgür Özel, coşuyor, anarşizme yönelerek, sokaklardan iktidar çıkaracağını sanıyor.

AVUCUNU YALAR.

AZİZ MİLLETİMİZ SOKAKLARDAN

İKTİDAR ÇIKARACAĞINI

HAYAL EDENLERİ

TARİHİN KİRLİ RAFLARINA

ATMAKTA TECRÜBELİDİR.

KILIÇDAROĞLU 'NUN HAZIRLIKLARI

Üç başlı CHP'de Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart 2024 pazar gecesini, CHP'de 3 odak hazırlıklı bekliyor. CHP'nin kaybedeceği her büyükşehir ve il belediye başkanlığı, 1 Nisan'dan itibaren savaş enstrümanları olarak CHP'de kullanılmaya başlanacak. Ekrem İmamoğlu'na olan kızgınlığı hıç eksilmeyen Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün 1 Nisan'dan sonrasına ilişkin yol haritasını açıklama ihtiyacı duydu.

ADAY BELİRLEME SÜRECİ SAĞLIKLI YAPILMADI

"Aday belirleme süreci sağlıklı yapılmadı. Lütfü Savaş çok yıpratıldı. Aday belirlediyseniz arkasında duracaksınız. Bu kadar yıpratılması doğru değil. CHP seçimde başarısız olduğu takdirde bu tartışılacak." SON ANKETTE KILIÇDAROĞLU

DAMGASI. Optimar Araştırma'nın yaptığı bir ankette;

"CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aktif siyasete dönmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna verilen cevaplar ilginç çıktı. Yüzde 49, "CHP Genel Başkanı olarak Kılıçdaroğlu'nun yeniden siyasete dönmesi gerektiği" yönünde cevap verdi.