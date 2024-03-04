Karşıyaka’ya e-spor merkezi ve yeni kütüphaneler geliyor

CUMHUR İttifakı Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu, gençlerle bir araya gelerek sohbet etti. Gençlerin sorularını yanıtlayıp, fikirlerini alan Çiftçioğlu, Karşıyakalı gençlerin her şeyin en güzelini hak ettiğini belirterek belediyeciliğe gençler olarak yeni bir soluk kazandıracaklarını söyledi.

'HER ŞEY GENÇLERİMİZ İÇİN'

Gençlerin Karşıyaka'da e-Spor Merkezi olmadığını belirterek bu alana yönelik projelerini sorması üzerine ise Çiftçioğlu, müjde verdi. Gençlerin çok ilgi duyduğu e-Spor alanında yatırımlar yapacağını dile getiren Çiftçioğlu, "Sporun her alanında olduğu gibi gençlerimizin ilgi duyduğu e-Spor'un gelişmesi için, yatırımlar yapacağız. e-Spor Merkezi'ni Karşıyaka'mıza kazandıracağız" dedi. Karşıyaka'da gençlerin verimli zaman geçireceği alanların artacağını dile getiren Çiftçioğlu, "Karşıyakalıların özellikle gençlerin kullanımı için farklı mahallelerimizde toplamda 10 tane ortak çalışma alanına sahip kütüphaneler kurmayı düşünüyoruz" diye konuştu.