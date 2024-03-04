‘Mevcut belediye başkanı bireysel tanıtım yapıyor’

Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, sinema sektörü temsilcileri ve oyuncularla bir araya geldi. Aydın'da yaklaşık 650 kişinin sinema sektöründe yer aldığını kaydeden Yönetmen Harun Kızılarslan, Aydın'ın yöresel ürünlerini tanıtmak için sürekli çalıştıklarını ama mevcut belediye başkanının buna hiçbir destek vermediğini söyledi.

'ÖNCELİKLE KENT TANITILMALI'

Mevcut büyükşehir belediye başkanın kentin tanıtımı için hiçbir şey yapmadığını ifade eden Savaş, "Mevcut büyükşehir belediye başkanı, 15 yıldan bu yana sadece bireysel tanıtım yapıyor. Biz istiyoruz ki kendisinin değil kentini tanıtan bir belediye başkanının Aydın'da olması. Aydın'ın tanıtımı için değil kendisinin tanıtımı için harcanan 500 milyon lira para var. Bu 500 milyonun kentinin yani yaşadığı şehrin tanıtımı için kullansa bu şehir dünya şehri olur" diye konuştu.