‘Pazaryerlerinin konforunu artıracağız’

CUMHUR İttifakı'nın Çiğli Belediye Başkan Adayı Murat Gökçekaya, hafta sonu semt pazarları ziyaretlerine devam etti. Pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet eden ve Belediye Başkanı olduğu takdirde bu konuda yapacaklarını anlatan Gökçekaya, "Semt pazarlarımızda esnaflarımız ve hemşehrilerimizle selamlaştık. En iyisi, en güzeli için çıktığımız bu kutlu hizmet yolunda; destek ve teveccühlerini eksik etmeyen kardeşlerime yürekten teşekkür ederim" dedi.

'KONFORU ARTACAK'

Çiğli'deki bazı pazaryerlerinin hala kışın yağmurda, yazın güneş altında hizmet vermeye çalıştığını ifade eden Gökçekaya şunları söyledi: "Biz göreve geldiğimizde pazaryerlerimizin konforunu artıracağız. Üstü açık olanların üstü kapatılacak. Pazaryerlerimizi Pazarcılar Esnaf Odamız ve esnafımızın görüşlerini alarak yenileyeceğiz."

'MAĞDUR OLMAYACAKLAR'

Yeni açılacak pazaryerlerinde tezgahların hakkaniyetle dağıtılacağını da belirten Gökçekaya, "Hiçbir pazaryeri esnafı mağduriyet yaşamayacak. Zabıtamızı pazaryerlerinde daha etkin hale getireceğiz. Çiğlimizde hemşehrilerimiz pazarlarda gönül huzuru içinde alışverişlerini yapacaklar."