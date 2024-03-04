‘Şehrimizi dirençli hale getireceğiz’

Eğitim Bir Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Ali Kaya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya katılan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, şehrin dirençli hale getirilmesi için gerçekleştirilmesi gereken yol haritasını anlattı. Toplantıya Dağ'ın yanı sıra Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, ilçe müdürleri ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

İSTANBUL'DA UYGULANIYOR

Hamza Dağ, "Hızla şehrimizdeki hastane, okul gibi kamu binalarının depreme dayanıklı hale gelmesi için bugüne kadar İstanbul'da uygulanan projeyi hayata geçireceğiz. Dünyadaki finans kuruluşlarından uygun krediler alarak kamu binalarını depreme dayanıklı hale getiren bu projeyi İzmir'de uygulayacağız. Kanun yapılması gerekiyor. Meclis tatile girdiği için seçimden sonraya kaldı. Ön hazırlığı yapıldı. Cumhurbaşkanımızla görüştük. Şehrimizi daha dirençli hale getireceğiz" diye konuştu. İzmir'in tüm sokaklarında önce üniversite öğrencisi, sonra bir avukat, gençlik kolları başkanı ve milletvekili olarak izi bulunduğunu anlatan Dağ, çok sayıda okulun ve hastanenin inşasında dokunuşu bulunduğunu belirtti.

Hamza Dağ, "Hızla şehrimizdeki hastane, okul gibi kamu binalarının depreme dayanıklı hale gelmesi için bugüne kadar İstanbul'da uygulanan projeyi hayata geçireceğiz" dedi.

KENTİN KRONİK SORUNLARI

Konuşmasında İzmir'deki sorunlara da değinen Dağ, "İzmir'de 25 yıldır ötelenen, halının altına süpürülen kronik sorunlar var. İzmir'de 10 yıl önce belli saatler dışında ulaşım ve trafik sorununu konuşmazdık. Şimdi her saatte trafikle karşı karşıyayız. Keşke çözülmüş olsaydı buna öncelik vermek istemezdim. 10 yılda neredeyse bir köprülü kavşak, bir battı çıktı hayata geçirilmedi. İki tane battı çıktı ve köprülü kavşak var. Onların da birini Menemen Belediyesi yaptı, 10 Mart'ta açacağız. Diğerini de Aliağa Belediyesi yaptı. Hangi siyasi partilerden olduğunu biliyorsunuz. Karayolları ağında Çanakkale yolu üzerinde yapıldı. Bizzat ben öncülük yaptım. Karayolları ile protokol yaptık. Karayollarının yapması gereken işi belediye başkanımız yaptı" diye konuştu.

İNCİRALTI ARSA MAĞDURLARINA MÜJDE

Hamza Dağ, yıllardır kendi arsalarında mağduriyet yaşayan İnciraltı Arsa Mağdurları tarafından kurulan İnciraltı Gelişim Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanı Ahmet Arslan, Cumhur İttifakı Balçova Belediye Başkan Adayı Erol Eroğlu da katıldı. Hamza Dağ, İnciraltı Arsa Mağdurları'na da seslenerek, "Kıymetli hemşehrilerim, gözünüz aydın olsun. İnşallah ihale bu ay içerisinde gerçekleşecek. Bu vesileyle bu işi de bir noktaya getirmiş olacağız" dedi.

BAŞARILI ÖĞRENCİLERE 50 BİN LİRA ÖDÜL

Hamza Dağ, Gaziemir'de bir kahve fabrikasında gençlere yönelik projelerinin tanıtım toplantısında yeni müjdeler verdi. Dağ, gençlere yönelik projeleri "Gençlerimiz İçin Eğitim ve İstihdam Altyapısı", "Kampüs", "Gençlerimiz İçin Sosyal Altyapı", "Gençler İçin Sosyal İmkanlar" olarak 4 başlık altında hazırladıklarını ifade etti. Dağ, "İzmir'imizi bir girişimcilik merkezi haline getirmek için İzmir Girişim Sermaye Fonu'nu kuracağız. Genç girişimcilerimiz fikirlerini gerçeğe dönüştürebilsin diye 150 bin lira geri ödemesiz finansal destek sağlayacağız" dedi. Hamza Dağ'ın gençlere verdiği müjdelerden bazıları şöyle:

GENÇ İzmirim Kart sahiplerine aylık 200 liraya toplu ulaşımdan sınırsız faydalanma imkanı

ÖĞRENCİ İzmirim Kart kullanan lise son sınıf öğrencilerine özel 5 bin lira teşvik ödülü, yılda 4 kez ücretsiz tiyatro ve sinema bileti

İZMİR dışında okumaya giden üniversite öğrencilerine yılda 1 kez İzmir'e gidiş dönüş otobüs bileti

ÖĞRENCİ evlerine 25 metreküpe kadar ücretsiz doğalgaz desteği

İHTİYAÇ sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi desteği

BELEDİYEYE ait sosyal tesislerde Öğrenci Genç Kart sahiplerine yüzde 20 indirim imkanı

İZMİR'DE üniversite kazanan her gence 10 bin lira destek

ÜNİVERSİTE sınavında ilk 1000'e giren öğrencilere 50 bin lira başarı ödülü verilecek

SOSYO ekonomik açıdan dezavantajlı çiftlere çeyiz desteği