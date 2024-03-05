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Haberler Politika 120 dakikalık tek ücret uygulamasına ret çıktı

120 dakikalık tek ücret uygulamasına ret çıktı

HABER MERKEZİ
120 dakikalık tek ücret uygulamasına ret çıktı
İzmir'de kent içi ulaşımda 120 dakikaya tek ücret uygulamasıyla ilgili olarak dün UKOME'de gerçekleştirilen toplantıda şok bir gelişme yaşandı. Yapılan oylama sonucunda, söz konusu teklif oy çokluğuyla reddedildi. Öneri, ulaşımın 90 dakika boyunca aynı fiyatla sunulması fikrine dayanıyordu ve ilk olarak AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ tarafından ortaya atılmıştı. Benzer bir çağrıyı CHP Adayı Cemil Tugay da yapmış, ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de 1 Mart'tan itibaren 120 dakika boyunca aynı ücretin ödenmesini duyurmuştu.
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