“Aydın’ın çöp sorununu ortadan kaldıracağız”

Cumhur ittifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, beş ilçede katı atık bertaraf tesisi kuracağı sözünü verdi. Şehrin çöp sorununa kesin çözüm bulacaklarını ifade eden Savaş, "Didim, Kuşadası ve Efeler'de planlama hatası olarak yapılan tesisleri ıslah ve revize edip, şehrin çöp sorununa kesin çözüm bulacağız. Aydın Entegre Atık Yönetim Planı oluşturacağız. Efeler Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'ne entegre olacak şekilde, Çine Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi ve Nazilli Entegre Katı Atık Yönetim Tesislerini hizmete açacağız. Bu şehrin her noktasında bir tek çöpün bile sağa sola atılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.