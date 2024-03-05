Bucalı gençlere istihdam müjdesi

AK Parti Buca Belediye Başkan adayı Adnan Öztekin, göreve geldiklerinde Buca'daki alt ve üst yapı problemlerini halledip, işsizlik ve istihdam sorununa da çözüm olacak 'Forum Begos Projesi'ni anlattı. Buca Belediyesi'nde işe gelmeden maaş alan bankamatikçiler dışında hiç kimseyi işten çıkarmayacaklarının sözünü veren Öztekin, "Emek en yüce değerdir ama bankamatikçileri bu belediyeden arındırırsak, her mahalleden gencimize istihdam konusunda yerimiz var. Ayrıca 10 bin kişinin çalıştığı Forum Bornova'daki gibi 'Forum Begos' projemizi de hayata geçireceğiz. Begos'taki iş insanları ile görüştük, tek şartımız yöneticiler dışında çalışanların hepsi Bucalı olacak. Sadece Bucalı gençler bile burada istihdam edilirse ilçedeki işsizlik problemi ortadan kalkar" dedi.