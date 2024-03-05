Gökçekaya: Çiğli’yi hizmet üssü yapacağız

CUMHUR İttifakı Çiğli Belediye Başkan Adayı Murat Gökçekaya'nın Yeni Mahalle ve Ataşehir Mahallelerinde Seçim İrtibat Ofislerinin açılışı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın da katılımı ile gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören açılışlarda konuşan Başkan adayı Murat Gökçekaya, "Sayın Dağ'ın projeleri arasında Çiğli çöplüğünün kaldırılması ve alanın rehabilitasyonu var. Anadolu Caddemizdeki battı-çıktının uzatılması, İZBAN'ın Çiğli'de yer altına alınması, yeni Çevre Yolu, Körfez Geçiş Projesi, konut projeleri ve mesire alanları var. Biz de seçildiğimiz takdirde bu projelere katkı koyarken, kendi projelerimizi de hayata geçireceğiz. Hamza Başkanımız Büyükşehir'de biz de Çiğli'de kentimizi hizmetlerle donatacağız" diye konuştu.