Dağ: Ankara koridorlarında belediye başkanı göremedik

Kemalpaşa'da konuşan Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Galip Atar'la birlikte vatandaşlara seslendi. Kemalpaşa'nın 2014-2019 yılları arasında AK Parti belediyeciliği ile yönetildiğini hatırlatan Dağ, "Belediye başkanımız Arif kardeşim en az üç ayda bir mutlaka Ankara'ya geldi ve şehre gelecek yatırımlar için kapı kapı beraber dolaştık. Ama 2019'dan sonra bir daha biz Ankara'nın koridorlarında belediye başkanı göremedik" dedi. Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Önümüzdeki 5 yıl en az 10- 15 yıllık çalışmak zorundayız. Bunları yaparken sosyal belediyeciliği de unutmayacağız. İzmir suyu en pahalı kullanan şehir. 1 Nisan'dan itibaren bu kardeşiniz büyükşehir belediye başkanı olduğunda su ücret tariflerinde yüzde 50 indirime gideceğimizi söyledik. Önümüzdeki 5 yıl içinde İzmir'de hem metropoldeki yollarda hem köy yollarında hem de üretim yollarında asfalt kalitesi artırılmamış bir tane yol kalmayacak."

BİZ GAZA BASIYORUZ ONLAR EL FRENİ ÇEKİYOR

Hamza Dağ ve Galip Atar'la birlikte vatandaşa seslenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı ve son Başbakan Binali Yıldırım da, İzmir'in CHP'li yerel yönetimine yüklendi. Yıldırım, "Biz gaza basıyoruz, onlar el freni çekiyor. Büyükşehir ve Kemalpaşa aynı yöne, hedefe giderse Kemalpaşa'yı uçururuz" dedi.