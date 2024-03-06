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Haberler Politika “Gaziemir’i sporun merkezi yapacağız”

Gaziemir’i sporun merkezi yapacağız”

HABER MERKEZİ
“Gaziemir’i sporun merkezi yapacağız”
CUMHUR ittifakı Gaziemir Belediye Başkan adayı Deniz Doğan, saha çalışmalarını devam ettirirken, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu'nun katılımı ile tenis kordu, SKM ziyareti ve gençlik ofisini ziyaret etlerini birlikte gerçekleştirdiler. Kasapoğlu'nun tecrübelerinden ve bilgi birikiminden faydalanacaklarını belirten Doğan, "Gaziemir'de gençlik merkezlerinden spor tesislerine, kültür-sanat etkinliklerinden eğitim programlarına kadar birçok alanda projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Hep birlikte, Gaziemir'i gençlerin ve sporun merkezi haline getireceğiz" dedi
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