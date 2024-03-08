Kararlılıkla her zorluğu yeneceğiz

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı paylaşımda, "İmkansızlıklara rağmen üretmekten, yarınları kurmaktan vazgeçmeyen tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

HALKBANK'ın düzenlediği Üreten Kadınlar Zirvesi'nde video mesajla katılımcılara da hitap eden Erdoğan, "Dünya, ektiklerimizi topladığımız verimli bir toprak gibidir. İçinde çocuklarımızın yaşamasına razı olacağımız geleceğin dünyası, kadın eli değmeden kurulamaz" dedi.