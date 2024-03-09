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Haberler Politika Akşener: İstenilen sonucu alamazsak evime dönerim

Akşener: İstenilen sonucu alamazsak evime dönerim

HABER MERKEZİ
Akşener: İstenilen sonucu alamazsak evime dönerim
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son olarak Maltepe'de Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ndeki esnaf ziyaretinde bulundu. Caddedeki esnafı ziyaret ederek partisi için oy isteyen Akşener, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Seçimde istenilen sonucu alamadıkları takdirde evine döneceğini dile getiren Akşener, siyasetle meşgul olmayacağını söyledi. Akşener, "Var saydık, oy vermediniz. Ben evime döneceğim. Siyasetin s'siyle meşgul olmayacağım. Daha bunun ötesi var mı?" dedi. Hal böyle olunca siyasetçiler de vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor
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