Annelere ulaşım ücretsiz olacak

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, 31 Mart seçimleri kapsamında Kadın ve Aile projelerini tanıttığı lansman toplantısını gerçekleştirdi. Yoğun katılım ile gerçekleştirilen lansman toplantısına Dağ'ın yanı sıra İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı da katıldı.

KADINLARA ÖZEL PROJELER

Hamza Dağ, "Siz kıymetli kadınlarla, müşterek bir şekilde neler yapacağımızı konuşmak için böylesine anlamlı bir gün olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu güzel gününüzü canı gönülden kutluyorum. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz" dedi. Seçimler sonrası İzmir'de kadınların için çalışmaların olduğunu belirten Dağ, "Bu projelerimizi Kadınlar için eğitim, istihdam ve sosyal çalışmalar, aile, çocuklar için eğitim ve sosyal çalışmalar, engelsiz yaşam çalışmaları, yaşlı ve emekliler için sosyal çalışmalar gibi başlıklarda topladık" dedi.

İSTİHDAM FIRSATLARI

Kadınlara birçok alanda eğitim fırsatları sunacağını belirten Hamza Dağ, "Mesleki eğitimler sunarak çalışma hayatlarını kolaylaştıracak, işlerinde daha yetkin hale gelmelerini sağlayacağız. Eğitimlerini yarıda bırakan hanımefendilerin belirli bir alanda uzmanlaşmasını ve bu alanda sertifika almasının önünü açacağız. Kadın girişimcilerimize pozitif ayrımcılık yaparak kent genelinde oluşturacağımız "teknopark ve kuluçka merkezlerinde" minimum yüzde 30 kullanım payı ve kontenjan ayıracağız. Açacağımız El Emeği Kooperatifleri ile hanımefendilere el sanatları eğitimleri almasını sağlayacağız" dedi. İzmir'de kadınların işgücüne katılım oranının yüzde 40'ın altında olduğunu vurgulayan Dağ, "Hedefimiz 5 yılın sonunda bu oranı yüzde 45'ın üstüne çıkarmaktır. Amacımız, kadınların maddi özgürlüğünü sağlaması ve yetenekleriyle ülke ekonomisine daha güçlü bir katkı sunmasıdır. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve bağlı kuruluşlarına personel alımında kadınlara pozitif ayrımcılık yapacağız, kadın kotası uygulayacağız" diye konuştu.

MAMA VE SÜT DESTEĞİ

Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü: İzmir özgürlüklerin şehridir. Özgürlüklerin tam olarak hissedilebilmesi için güvenli ortamlar olmazsa olmazdır. Bunun için büyükşehir olarak bütün sorumluklarımızı yerine getireceğiz. Şehrimizde yeni doğan bebeklere"aramıza hoş geldin" diyerek, 0-3 yaş arası yavrularımıza ve annelerimize düzenli olarak mama, süt ve vitamin desteği sağlayacak, süreç boyunca yanlarında olacağız. Göreve geldiğimiz andan itibaren iki sene içerisinde şehrimizin genelinde 100 adet kreş açacağız.Böylelikle iyi eğitim için her çocuğa eşit fırsat oluşturulacak. 13 Şubat'ta annelerimize verdiğimiz bir müjdeyi yinelemek istiyorum: 0-7 yaş arası çocuğu olan tüm hanımefendilere ulaşım ücretsiz yapacağız. Mevcutta sadece ulaşım kartı olarak kullanılan İzmirim Kart'ı İzmirlilere hayatın her alanında kullanabileceği yeni nesil ödeme yöntemi haline getireceğiz. İzmirim Kart artık ulaşımdan sosyal yardımlara, alışverişten eğitim takibine; çocukların, gençlerin, kadınların, annelerin, emeklilerin, özel gereksinimlilerin günlük yaşamının vazgeçilmezi olacak. Yeni evlenecek olup sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı çiftlerimize çeyiz ve düğün hediyesi vereceğiz. 5 yıl içinde inşa edeceğimiz 50 bin sosyal konutta hiç evi olmayan yeni evli çiftlerimize öncelik verecek."

ENGELLİ KADININ İSTEĞİNİ KIRMADI

Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Buca'yı da ziyaret etti. Ziyarette 66 yaşındaki yürüme engelli Sevim Çetiner, tekerlekli sandalyesinin aküsünün bittiğini, maddi imkanı olamadığı için alamadığını söyledi. Dağ hemen harekete geçerek Sevim Çetiner'in bu isteğini yerine getirdi ve yürüme engelli kadına akülü bir tekerlekli sandalye hediye etti. Tekerlekli sandalyesine akü isteyen Çetiner, kendisine akülü sandalye hediye eden Hamza Dağ'a teşekkür etti.

"MENEMEN'DE YAPILANLAR İZMİR İÇİN BİR TEMİNATTIR"

Hamza Dağ, eşi Zeynep Dağ ile birlikte, Cumhur İttifakı Menemen Belediye Başkan Adayı Aydın Pehlivan tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Halil Alkaya Pazar Yerinde düzenlenen kahvaltı programına da katıldı. Burada bir konuşma yapan Hamza Dağ, "Menemen'de yapılanlar bir fragmandı. Buradaki hizmetler, İzmir'in 30 ilçesi için bir teminattır. 1 Nisan'dan sonra şunu açık ve net bir şekilde göreceksiniz; gece-gündüz demeden çok çalışacağız" dedi.