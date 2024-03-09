Bakan Özhaseki’den Seferihisar’a müjde

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İzmir programı kapsamında Seferihisar'da da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Cumhur İttifakı Seferihisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Aydın ile birlikte 18 Mart ve 15 Nisan'da teslim edilecek TOKİ konutlarında incelemelerde bulunan Özhaseki, "Altyapısı hazırlanmış ve ihale aşamasında gelmiş Ahmet Aydın'ın projelerini yaşama geçirmeye hazırız. Seferihisar'da ikamet şartı ile 4. etap projesini başlatacağız. Ayrıca millet bahçesi projemiz var. Yaz sezonu bitimi inşaatına başlayacağız. Küçük sanayi sitesinin de ele alınıp bir an önce yapılması gerekiyor. Bu konuda biz bakanlık olarak üzerimize düşeni yapacağız. Değerli başkanıma destek vereceğiz. İnşallah onun sözü bizim sözümüz olarak yerine getireceğiz" diye konuştu.