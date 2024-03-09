‘Bodrum bir 5 yıl daha kaybedemez’

CUMHUR İttifakı AK Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Ortakent'te bir dizi buluşma gerçekleştirdi. Ziyaretler kapsamında esnafların ve vatandaşların taleplerini dinleyen Tosun, Bodrum için yapacağı projeler hakkında bilgi verdi. Bodrum'da geçtiğimiz gün etkili olan sağanak yağmurların ardından cadde ve sokaklarda yaşanan yoğun su birikintilerinin vatandaşlara ve araç sürücülerine zor anlar yaşattığını söyleyen Tosun, Bodrum'a bu manzaraların yakışmadığını belirtti. Atık suların derelere karıştığını, oradan da denize aktığını kaydeden Mehmet Tosun, "Bodrum can çekişiyor. Bu şekilde bir beş yıl daha gidemez. Bir kez daha altyapımızın, dere ıslahlarının ne kadar yetersiz olduğunu, suyun gözümüzün önünden akıp gittiğini fakat musluktan akmadığını gösteren bir Bodrum fotoğrafıyla karşı karşıyayız. Bodrum Yarımadası olarak altyapı ve üstyapı noktasında 20 yıl geriden gidiyoruz. Buna artık bir dur demek lazım" diye konuştu.