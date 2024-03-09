“Buca’yı ortak akılla yöneteceğiz”

Cumhur İttifakı'nın İzmir Buca Belediye Başkan Adayı Adnan Öztekin, ortak akılla yönetecekleri Buca'nın kangren haline gelmiş sorunlarını çözmek için bugüne kadar dersini iyi çalıştığını söyledi. CHP'nin Buca'da bugüne kadar vaat ettiği projeleri gerçekleştirme gücü olmadığını belirten Öztekin, "Buca'daki son 3 CHP'li belediye başkanından bir tanesi çıksın, 'Biz bu projeyi yaptık, Bakanlık bekletiyor' desin. Bir tane Allah için. Ne yapma hayalleri, ne yapma güçleri ne de yapma niyetleri var" dedi.

'AYNI HATALARI YAPMAYIZ'

Buca Belediyesi'nin ortak akılla yönetilmesi gerektiğinin altını çizen Öztekin, "Tarih tekerrür eder' diye bir söz vardır. Onun devamında da 'Eğer tarihten ders alınsaydı, tarih tekerrür eder miydi?' diye. Ben 2 dönem belediye meclis üyeliği yaptım. 3 dönemdir belediye başkanlığı yapanları yakinen tanıyorum. Eğer bu tarihten ders alıyorsak kesinlikle muhtarlarla yani ortak akılla bir takım projeler yapmak lazım. Şimdi biz Buca'da gördük dersimizi aldık, aynı hataları yapmayız. Niye? Belediye başkanlığı için hep 3 dönem yani çıraklık, kalfalık ve ustalık dönemi deriz. Muhtarlarla, sivil toplum örgütleriyle ortak akılla eğer bu şehri yönetmezseniz, Buca'daki gibi işte çıraklık döneminde Ercan Tatı olmadı, Levent Piriştina. Onun da çıraklık dönemi bitti, Erhan Kılıç. Onun da çıraklık dönemi bitti, böyle gider" dedi.

'DEV ESERLERİMİZ OLACAK'

İlçeyi ortak akılla yönetmeleri gerektiğini söyleyen, "Buradaki hedefimizde çıraklık döneminde ekiplerimizi oluştururuz, ekonomik olarak bunun finansmanını sağlarız ve biz burada yatırımlara başlarız. Ondan sonra kalfalık ve ustalık dönemimiz olur. İnşallah o zaman nasıl Buca'ya kazandırdığımız dev eserleri herkes görür. Biz geçmişimizden, tarihimizden, yaşadığımız coğrafyadan ders alıyoruz. Biz dersimizi aldık. Muhtarlar, sivil toplum örgütleri, esnaf hepsiyle birlikte yöneteceğiz bu kenti. Şu an Buca Belediyesi'nin, ilçenin yönetilememesindeki sıkıntı, hep adayların değişmesi. Büyükşehir'de de aynı" diye konuştu.