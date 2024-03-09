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Haberler Politika Dernekler ve STK’lar hak ettiği değeri görecek

Dernekler ve STK’lar hak ettiği değeri görecek

HABER MERKEZİ
Dernekler ve STK’lar hak ettiği değeri görecek
CUMHUR İttifakı Narlıdere Belediye Başkan Adayı Murat Sarman, hemşehri dernekleri ziyaretlerine devam ediyor. Hemşehri derneklerinin ve STK'ların sosyal ve kültürel yaşamın temel taşı olduğunu belirten Sarman, "Hemşehri derneklerimiz ilçemizin bütünleştirici gücü, toplumumuzun mayasıdır. Sizlerin daha iyi şartlarda faaliyet göstermesi için, bizler daha çok çalışacak sizlere imkanlar sunacağız" dedi. Saha çalışmalarına hız kesmeden devam eden Sarman, Narlıdere'de bulunan Narlıdere Kızıldağ Yörükleri Derneği, İzmir Ordu Gürgentepeliler Kültür ve Dayanışma Derneği, Ağrı Patnoslular Derneği, Afyonlular Derneği, Çağdaş Erzincanlılar Derneği ve Elazığlılar Derneği ile bir araya geldi. İlçe sakinlerinin sorunlarını dinleyen Sarman; "Bu kentin sokaklarını, derneklerini seçimden seçime değil her zaman ziyaret ettik buna devam edeceğiz. Birçok dernek ziyaretimizde gözlemledik ki faaliyet yürütebilecekleri dernek binaları yok. Kültürel ve sosyal etkinlik alanları yeterli değil. Kıymetli hemşerilerimize söz veriyorum Gerçek Belediyecilik ile Narlıdere'yi buluşturduğumuzda bu sorunlar ortadan kalkacak. Bütün Narlıdere'yi kucaklayan bir aşkla hizmet için yola çıktık. Bizim başkanlığımız döneminde dernekler ve STK'lar da hak ettiği değeri görecektir" dedi.
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