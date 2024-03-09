‘Güçlü ailenin ilk şartı güçlü kadındır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye ile Güçlenen, Türkiye'ye Güç Veren Kadınlar Programı"nda Dünya Kadınlar Günü özelinde açıklamalarda bulundu.

'YILIN 364 GÜNÜ' VURGUSU

Türkiye ve tüm dünya kadınlarının Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik eden Erdoğan, "8 Mart'ın barışa, dostluğa, kardeşliğe, dayanışmaya vesile olmasını diliyorum. Kendi merhum anneciğim başta olmak üzere vefat eden tüm annelerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Eşimin ve sevgili kızlarımın da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü yürekten tebrik ediyorum. Tabii burada bir hususu vurgulamayı özellikle görev addediyorum. Sadece 8 Mart değil yılın kalan 364 günü de esasen kadınların günüdür, öyle olmalıdır. Kadınların şahsi hayatımızın yanı sıra devletimiz, milletimiz ve insanlığa yaptığı katkılar, yılda sadece bir güne hapsedilemeyecek kadar büyüktür, önemlidir, kıymetlidir" dedi.Siyasete kadın elinin değmesini daima desteklediğini hatırlatan Erdoğan, "Buradan seçimlerde yarışacak olan tüm kadın adaylarımızı selamlıyorum ve başarılar diliyorum. 8 Mart'ı aracı kılarak devletimizin kadınlara yönelik politikalarını gözden geçiriyor, eksikliği gideriyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın hazırlıklarını güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye ekseninde yürütüyoruz. Güçlü aile, sadece millet ve devlet olarak bekamızın değil, aynı zamanda geleceğimizin de garantisidir. Şurası tartışmasız bir gerçek ki, aile ne kadar güçlüyse, bireyler de o derece güçlü, muhkem ve diri olmuştur. Aynı şekilde ailenin zayıfladığı, aile kurumunun yara aldığı dönemlerde kadın, erkek, çocuk fark etmeksizin tüm bireyler de kötüye gitmiş, toplum kan kaybetmiş, zafiyet yaşamıştır" dedi. Erdoğan, "Güçlü ailenin ilk ve en önemli şartı ise güçlü kadındır. Hal böyleyken aileyle kadını ayıran, kadını ailenin karşısına yerleştiren, kadınla aile arasında duvarlar ören her türlü yaklaşımı reddediyoruz, farklı ambalajlar içinde toplumumuza sunulan bu tür bakış açılarını sadece milletimizin değil, tüm insanlığın istikbali adına tehlikeli buluyoruz" ifadelerini kullandı.

'BARIŞ İÇİN EV SAHİPLİĞİNE HAZIRIZ'

Başkan Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede Rusya ile Ukrayna savaşında gelinen son durum, Tahıl Koridoru Anlaşması ve ikili ilişkiler ele alındı. Kritik görüşme sonrası, iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Türkiye'nin arabuluculuk rolüne dikkat çekerek, "Rusya'nın da dahil olacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız" dedi. Savaşın müzakereler temelinde adil bir barışla sona erdirilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydeden Erdoğan, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını vurguladım. Rusya'nın da dahil olacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız. Yeni bir mutabakat sağlanması için elimizden gelen desteği vermeye hazırız" diye konuştu.

ZELENSKİ'DEN TEŞEKKÜR

Zelenski ise, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hep savundu. Hiçbir zaman fikrini değiştirmediği için kendisine minnettarım. Türk halkına Ukrayna'nın egemenliğine desteği için teşekkür ediyorum" dedi.